Киев, , 16:21 — REGNUM Большинство украинцев хотят, чтобы власти страны провели референдум о продаже земли, в ходе которого они настроены высказаться против нынешнего положения дела.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были представлены сегодня, 5 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 71,7% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, не поддерживают — 21%, 7,2% — не определились или отказались отвечать.

При этом, в случае проведения соответствующего референдума, 65,2% респондентов проголосовали бы за запрет на продажу земли, а 21,8% — против, еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, отмечают социологи, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет на продажу земли.

Опрос был проведен методом личного интервью с использованием планшета, при участии 2 тыс. 31 респондента, которые проживают в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, в возрасте от 18 лет.

Напомним, что 1 июля на Украине официально начал работать рынок сельскохозяйственных земель. Сейчас покупать сельскохозяйственную земли смогут только физические лица-граждане Украины, с ограничением в 100 гектаров, однако власти страны намерены постепенно убрать все ограничения. Позже СМИ сообщили, что фактически рынок не заработал, так как нотариусов вовремя не подключили к системе, сейчас специалисты работают над этой ситуацией.