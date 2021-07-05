Кострома, 5 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Костромскую область возвращается жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Диева Волга

С 5 по 11 июля температура воздуха днём в регионе будет достигать отметки в 27−30 градусов. Облачность и осадки ожидаются в среду и четверг, остальные дни недели согласно прогнозу синоптиков будут солнечными.

Как ранее писало ИА REGNUM, аномально жаркая погода с превышением нормы на 7−10 градусов держалась в области на протяжении предпоследней недели июня. После грозы 28 июня в регионе установилась умеренно теплая погода.

Департамент лесного хозяйства области отмечет, что из-за засушливой погоды в лесах сохраняется высокий риск пожаров. Специалисты просят костромичей не бросать в лесу тлеющие окурки, спички и не оставлять на траве легковоспламеняющийся мусор.