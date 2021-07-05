Мэрия Ярославля не спешит отрабатывать депутатские миллионы «Единой России»
Ярославль, 5 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославле не финансируется выполнение работ по поправкам в городской бюджет, принятым депутатами муниципалитета от «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета.
Вопрос был поднят на комиссии муниципалитета по экономике при рассмотрении поправок в городской бюджет, внесенных мэрией Ярославля. Депутаты поинтересовались у департамента городского хозяйства, почему до сих пор не выделены бюджетные ассигнования на проведение ремонтов и благоустройство по их округам.
«Вот деньги, которые из депутатского миллиона депутаты закладывали на ремонты междворовых проездов, завоз земли во дворы, сейчас ничего не выполняется по отсутствию денег, так нам объясняют. У нас что-то изменится? Мы сможем завозить? Потому что сейчас наши старшие товарищи ходят по дворам, агитируют, много вопросов возникает по этому поводу», — спросил депутат муниципалитета Ярославля Евгений Баранов («Единая Россия»).
До 2019 года право на так называемый «депутатский миллион» имели все 38 депутатов муниципалитета, начиная с конца 2019го средства выделялись только депутатам-единороссам. Но, как выяснилось, в 2021 году мэрия не финансирует мероприятия в округах депутатов, на что руководство муниципалитета обратило внимание департамента городского хозяйства.
«В рамках фракционной поправки мы с Ярославом Владимировичем (Овчаров — ИА REGNUM) говорили, чтобы он лично провел совещание по этому вопросу. Действительно, это не только у вас, это в целом. Там, где главным распорядителем средств является ДГХ, там, где фракционные поправки, пока ни одна не расторгована. Письмо мной направлено, просьба до конца недели дать информацию тогда по всем», — попросил у директора департамента городского хозяйства председатель муниципалитета Артур Ефремов.
В ответ в мэрии пообещали все же начать работы.
«В течение июля месяца планируем провести конкурсные процедуры, в августе будут подрядные организации», — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Депутаты попросили чиновника не затягивать «принципиальный вопрос» и выполнить обещанное единороссам до сентября.