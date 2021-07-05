Ярославль, 5 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославле не финансируется выполнение работ по поправкам в городской бюджет, принятым депутатами муниципалитета от «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета.

Мэрия Ярославля

Вопрос был поднят на комиссии муниципалитета по экономике при рассмотрении поправок в городской бюджет, внесенных мэрией Ярославля. Депутаты поинтересовались у департамента городского хозяйства, почему до сих пор не выделены бюджетные ассигнования на проведение ремонтов и благоустройство по их округам.

«Вот деньги, которые из депутатского миллиона депутаты закладывали на ремонты междворовых проездов, завоз земли во дворы, сейчас ничего не выполняется по отсутствию денег, так нам объясняют. У нас что-то изменится? Мы сможем завозить? Потому что сейчас наши старшие товарищи ходят по дворам, агитируют, много вопросов возникает по этому поводу», — спросил депутат муниципалитета Ярославля Евгений Баранов («Единая Россия»).

До 2019 года право на так называемый «депутатский миллион» имели все 38 депутатов муниципалитета, начиная с конца 2019го средства выделялись только депутатам-единороссам. Но, как выяснилось, в 2021 году мэрия не финансирует мероприятия в округах депутатов, на что руководство муниципалитета обратило внимание департамента городского хозяйства.

«В рамках фракционной поправки мы с Ярославом Владимировичем (Овчаров — ИА REGNUM) говорили, чтобы он лично провел совещание по этому вопросу. Действительно, это не только у вас, это в целом. Там, где главным распорядителем средств является ДГХ, там, где фракционные поправки, пока ни одна не расторгована. Письмо мной направлено, просьба до конца недели дать информацию тогда по всем», — попросил у директора департамента городского хозяйства председатель муниципалитета Артур Ефремов.

В ответ в мэрии пообещали все же начать работы.

«В течение июля месяца планируем провести конкурсные процедуры, в августе будут подрядные организации», — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Депутаты попросили чиновника не затягивать «принципиальный вопрос» и выполнить обещанное единороссам до сентября.