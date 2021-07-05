Киев, , 16:03 — REGNUM Вопрос продажи оружия Украине со стороны Германии — это вопрос принципа для Киева, заявил на пресс-конференции 5 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что власти Украины усиленно работают над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась после смены канцлера, и продажа оружия — один из важнейших моментов.

«Эта поставка должна состояться… мы должны эту стену сломать», — заявил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел ФРГХайко Маасзаявил, что поставки вооружения на Украину не смогут помочь решить вооруженный конфликт в Донбассе, поскольку эта надо делать только политическим путем. В ответ Украина намекнула, что Германия может пожалеть об отказе поставлять оружие.

В свою очередь, посол Германии в КиевеАнка Фельдгузен объяснила отказ дать оружие Украине «сложным историческим опытом».