5 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Критическая расовая теория предполагает, что цветные меньшинства в США ограничены в возможностях из-за своей расы, а цвет кожи и является главным ограничителем для человека. На деле дискриминация в США действительно существует, только она не зависит от цвета кожи, и слишком многие становятся ее жертвами, пишут в газете Washington Examiner вице-президент Heritage Foundation Анджела Сэйлор и старший научный сотрудник Кардинального института политики Западной Вирджинии Адам Киссел.

Климент Александров, , 16:49 — REGNUM Новый опрос Heritage Foundation, в котором приняли участие более 2000 родителей и учителей, показывает значительные расхождения в отношении к преподаванию критической теории рас. Хотя и существует консенсус о том, что обучение гражданина должно быть сосредоточено на обязанностях, связанных с самим понятием гражданства, а не на критической расовой теории.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В опросе спрашивалось: «Некоторые школы предпочитают учить тому, что в Америке системы власти структурно не позволяют учащимся из числа меньшинств реализовать американскую мечту. Считаете ли вы, что этому нужно учить?» Это ключевая идея критической расовой теории (КРТ) — ткань нашего общества в корне разорвана расовой принадлежностью. Несмотря на утверждения об обратном, КРТ не стремится рассказывать историю США, включая ее неприглядные стороны. Это троянский конь, который отвлекает нас от реальной социальной дискриминации.

К такой реальной дискриминации относится, например, так называемая красная черта в государственных школах. Красная черта — обычная практика в городских районах, лишающая родителей права выбора школы, а их детей — равных возможностей. Эта дискриминационная практика вынуждает учащихся посещать школы, не отвечающие их реальным способностям, только потому, что они живут по определенному адресу, приписанному к данной школе, и не имеют выбора в образовании. Вместо того, чтобы изучать КРТ, учащиеся должны знать, насколько ценятся их собственные школы и разрешено ли им искать лучшее образование в другом месте.

Начальная школа в США Woodleywonderworks

По состоянию на 2017 год только 19 штатов разрешили выбор внутрирайонных государственных школ, что означает разрешение учащимся посещать школу в любой точке округа. В марте этого года Линдси Берк, директор Центра политики в области образования Heritage Foundation, отметила, что, хотя 30 штатов теперь позволяют учащимся выбирать за пределами своего школьного округа, «только 23 из этих 30 требуют, чтобы государственные школы принимали учащихся из других районов. Даже в штатах с открытой политикой приема в школу — то есть когда любой ученик может посещать любую школу в пределах или за пределами своего округа — семьи все равно могут быть лишены возможности посещать выбранные ими государственные школы».

Дети во всем штате теряют возможности, когда им отказывают в свободе образования, что Берк определяет как «выбор школы или среды обучения, которая им подходит». Детям отказано в выборе — независимо от расы. Между тем такие доктрины, как КРТ, разделяют нас по расе и увековечивают раздоры между учителями, родителями и школьными советами.

А что же родители и учителя думают о преподавании самой КРТ?

В то время как 58% родителей-республиканцев отвергают его, 60% родителей-демократов поддерживают такое преподавание. Среди учителей разрыв еще сильнее: 66% демократов поддерживают, а 61% республиканцев отвергают. Кроме того, доля поддержки КРТ со стороны городских учителей достигла 60% по сравнению с 31% сельских учителей. В свете этих различных мнений, как нам сосредоточиться на стремлении к общему правдивому описанию Америки в области гражданского образования? Как школьный округ может наладить здоровое сотрудничество между родителями и учителями, побуждая учащихся осознать перспективы процветающего гражданского общества для всех людей?

Сторонники Джо Байдена Andrew

Хотя и у нас есть основания для надежды. Большинство родителей (54%) заявили, что для них важно разнообразие точек зрения на философию образования и учебную программу, а еще 20% высказались в принципе положительно на эту тему. Подавляющее большинство открыто для решительной и публичной защиты гражданского образования (61% за, против 13%). И одна треть (32%) уже чувствует себя вправе отстаивать новое содержание учебных программ.

Действительно, в основном существует консенсус в отношении того, что гражданское содержание должно быть сосредоточено на правах и обязанностях гражданства, а не на КРТ. Почти 83% учителей и более 68% родителей включили эту тему гражданственности в идеальную программу обучения основам обществоведения. Напротив, менее половины родителей (34%) и учителей (41%) включили КРТ. Другими словами, родители и учителя в подавляющем большинстве считают, что учащиеся извлекают пользу из гражданского просвещения по основным функциям правительства — той части гражданственности, с которой согласны все разумные люди.

Родители и учителя также согласны, что наиболее важной функцией гражданского общества является практическая информация и руководство о том, как выполнять обязанности гражданина. Выбирая из пяти вариантов, обе группы ставят эту тему на первое место. Это единство вселяет в нас оптимизм.

Выбор за нами. Люди или могут свободно использовать КРТ как оружие для разжигания ненависти — или мы можем использовать основные гражданские знания как возможность перезагрузить, понять наше общее политическое наследие и построить более сильное сообщество с нашими детьми.

Американские школьники Defense.gov

Есть много замечательных ресурсов для родителей и учителей, которые честно рассказывают об исторических неудачах и победах Америки. Учебные программы 1776 Unites, Института Билля о правах, Центра Эшбрука являются образцами передового опыта. Их ресурсы, находящиеся в руках хороших учителей, вдохновляют детей, объединяют их с прошлым и напоминают им о неизменной стойкости, которая в трудные времена помогает нам идти вперед. Многие школьные советы приглашали мастеров преподавания из Эшбрука или Института Билля о правах посетить их и помочь местным учителям разобраться в серьезнейших вопросах. Это здоровый путь. Наши дети заслуживают того, чтобы знать, что их ждет богатое будущее, если они сделают правильный выбор и будут много работать. Это и есть правда, и нам нужно продолжать этому учить.