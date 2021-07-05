Ташкент, , 15:57 — REGNUM Представители правительств Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали протокол о расположении точки стыка государственных границ, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении. Делегации встретились в узбекистанском городе Фергане. Следующая встреча по этому вопросу пройдет на территории Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили согласование границы.

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