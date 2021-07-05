Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Сотрудники посольства Великобритании в Грузии призывают местные власти прекратить насилие в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 5 июля на странице британской дипмиссии в соцсети Twitter.

Дипломаты отреагировали на акцию протеста сторонников традиционных ценностей, которые выступили против ЛГБТ-пропаганды в грузинской столице.

«Мы призываем власти прекратить насилие и защитить индивидуальные права и свободы всех граждан Грузии в соответствии с конституцией Грузии», — говорится в сообщении.

В британском посольстве отметили, что угрозы в адрес представителей секс-меньшинств и нападения на журналистов в ходе протестной акции нанесли ущерб репутации Грузии, которая позиционируется, как толерантная и гостеприимная страна.

Напомним, гей-парад в столице Грузии был анонсирован на 5 июля. На фоне протестов организаторы ЛГБТ-акции заявили, что опасаются за безопасность и отменили гей-парад.

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