Москва, , 15:50 — REGNUM Контакты на высшем уровне между представителями стран ОПЕК+ пока не намечаются. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 6 июля журналистам.

По его словам, в том, как проходят переговоры стран ОПЕК+, «ничего не изменилось». Так, со стороны России работу ведёт вице-премьер Александр Новак.

«Каких-то контактов на высшем уровне сейчас не запланировано», — сказал Песков и подчеркнул, что работа продолжается.

Работа по достижению консенсуса в ОПЕК+ в отношении судьбы соглашения по добыче после июля продолжается

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+ в отношении судьбы соглашения о добыче нефти после июля.

Читайте также: Разногласия ОПЕК+ толкают нефть Brent выше $78

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+