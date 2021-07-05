Куала-Лумпур, , 15:48 — REGNUM Один миллион доз вакцины Pfizer доставили в Малайзию из США, сообщает Antara.

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Партию вакцины против коронавируса доставили авиакомпанией Raya Airways 5 июля в 08:12 по местному времени.

Правительство Малайзии выразило высочайшую признательность и благодарность Соединенным Штатам за поставку вакцины против COVID-19.

Помощь со стороны США улучшит процесс вакцинации, а также приведет к значительным изменениям в национальной программе иммунизации, реализуемой Малайзией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии ужесточит карантин, введя комендантский час.

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