Киев, , 15:52 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заочную дискуссию между президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным о том, что общего есть между странами, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 июля.

Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе прямой линии выразил мнение, что украинцы и русские — «это вообще один народ», а Зеленский после этого заявил, что есть много общего — «общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии», но при этом «мы точно не один народ».

Политический эксперт Алексей Калиниченко напоминает, что сразу после вступления в должность в 2019 года Зеленский заявил, что «общего» у Украины и России осталось только одно — государственная граница. Политолог напоминает, что тогда последовал довольно резкий ответ лидера «оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, указавшего президенту, что у стран есть очень много вещей, которые объединяют — история, родственники, победа над фашизмом, славянские корни, православная вера.

Эксперт делает вывод, что сейчас президент Украины заговорил словами своего главного политического оппонента.

«Как видим, Медведчук своей аргументацией переубедил Зеленского, который сначала говорил, будто Украину и Россию, кроме границы, ничто не объединяет — а теперь признает, что есть много общего. И Зеленский даже практически дословно цитирует Медведчука, правда, без ссылки на первоисточник… Получается, что Зеленский полностью воспринял позицию Медведчука и сегодня повторяет его слова об общей истории, общих родственниках, общей победе над фашизмом. Правда, старается создать впечатление, будто это его собственное мнение», — отметил Калиниченко.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны, в которой указано, что что достижение целей внешней политики РФ будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления «братских связей между русским, белорусским и украинским народами». Также в ближайшее время ожидается статьи Владимира Путина, посвященной Украине.