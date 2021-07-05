Женева, Швейцария, , 16:02 — REGNUM Южная Корея перешла из списка «развивающихся стран» в «развитые страны». Данное решение было принято 2 июля в ходе 68-го заседания правления Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Известно, что это первый случай с момента создания органа Генеральной Ассамблеи ООН, когда статус страны участницы был повышен с развивающейся до развитой.

ЮНКТАД делит 195 стран-членов на четыре группы: группа «А» (страны Азии и Африки), группа «B» (развитые западные страны), группа «C» (латиноамериканские страны), группа «D» (страны Центральной и Восточной Европы).

Ранее постоянный представитель Южной Кореи при ООН и других международных организациях в Женеве заявил, что Сеул, который является шестым по величине донором инициативы ВТО «Помощь в интересах торговли», надеется играть более активную роль в деятельности ЮНКТАД.