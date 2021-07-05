5 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили сравнение армии России с «запорожцем» со стороны бывшего американского военного.

Тимур Кондратьев, , 16:46 — REGNUM Заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета о том, что сравнение армии России с автомобилем «запорожец» со стороны бывшего американского военного — капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха, является безграмотным, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов © ИА REGNUM

"Почему «запорожец» украинский, а КамАЗ в таком случае российский, а не татарский?» — задаётся вопросом Павел П.

Многие пользователи заявили, что мнение самого депутата о том, что «запорожец» — это достижение украинского автопрома, является крайне некорректным, ведь машину производили ещё в СССР — и тогда всё называли советским.

«Запорожец» — это достижение советского автопрома. Такую машину производили, когда страны жили не порознь, а все вместе. Отсюда были взаимозаменяемые детали, которые производились на территории всего Советского Союза», — напомнил Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что «запорожец» способен ездить там, где никакая Tesla не проедет, поэтому подобное сравнение допустить можно.

«Депутат не знает, что «запорожец» собирался, вообще-то, в Союзе, и он пролезет там, где элитные внедорожники с элитным ценником утонут. Так что сравнение армий правильное. Кроме того, на Tesla без специальной сети зарядочных станций далеко не уедешь», — отметил Дмитрий М.

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Часть людей считают, что все подобные сравнения являются крайне некорректными, потому что армия — это сложнейшая система, которую невозможно сравнивать с каким-то конкретным продуктом.

«Тут, конечно, американский вояка облажался, ибо сравнивать следует сравнимое. И аналогии проводить адекватные. Скажем, с машинами военными или двойного назначения, но никак не с ширпотребом. И тут всё для США печально. Ибо есть российский КамАЗ — постоянный победитель международной гонки «Дакар», и есть американские грузовики — постоянные непобедители гонки «Дакар», — пишет Финист Я.

Ряд пользователей указывают на то, что российское вооружение во многом превосходит американское. Поэтому негоже бывшему военному из США таким образом сравнивать армии двух стран.

«Американцы до сих пор испытывают фанерную модель сверхзвуковой ракеты, а в России уже занимаются различными модификациями этого оружия. США в этой теме сильно отстали. В 2021 году Россия три пуска «Сармата» в рамках летно-конструкторских испытаний выполнит. Это вообще из области фантастики для Америки», — указывает Сергей Р.

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Нашлись и те, кто считает, что заблуждение в стане американских военных является преимуществом для армии Российской Федерации.

«Самое главное — не переубеждать американских вояк в их вере в своё превосходство. Тогда они будут слабее», — считает Максим Г.

Напомним, 4 июля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сравнение армии России с автомобилем «запорожец» со стороны бывшего американского военного — капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха, безграмотным.