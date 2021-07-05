Ярославль, 5 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. 300 миллионов, дополнительно выделенные Ярославской области на ремонт дорог, пойдут на обустройство двух региональных трасс, областной центр нового финансирования не получит. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarnews.net Дорога Рождествено — Бурмакино

Как ранее сообщало ИА REGNUM 29 июня правительство РФ распределило дополнительные бюджетные средства, которые получат регионы на ремонт дорог. Ярославской области выделили бюджетный трансферт на 300 миллионов рублей, который пойдет на ремонт двух региональных трасс общей протяжённостью в 14 километров.

Предполагается выполнить ремонт более 5 километров трассы «Нагорье — Берендеево» на территории Переславского городского округа и наиболее проблемный участок дороги «Нерехта — Рождествено — Бурмакино» длиной почти 9 километров. Работы планируется осуществить в текущем году.