Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Жаркая погода в Санкт-Петербурге продержится до 13 июля, при этом в городе на Неве ожидаются дни, когда могут быть установлены новые температурные рекорды, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 5 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург с вертолёта

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По его словам, вплоть до 13 июля на погоду в городе продолжит оказывать влияние антициклон. Чуть больше недели петербуржцев и гостей Северной столицы ожидает аномально жаркий период, а в течение двух дней во время него возможно установление новых температурных рекордов.

«Седьмого и одиннадцатого июля ожидается перекрытие экстремумов на пять-семь градусов и выше. Аномально жаркий период накладывается на жаркий период, который наблюдался в более ранние годы: 1972, 1999, 2006года — самые жаркие периоды +33…+34 градуса», — рассказал собеседник агентства.

С 13 июля к городу подойдет первый атмосферный фронт, ожидается похолодание, дожди, ливни и грозы.

Что касается понедельника, 5 июля, то, в отличии от коллег из Центра «Фобос», петербургские синоптики никаких температурных рекордов не ждут.