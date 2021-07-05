Киев, , 15:45 — REGNUM 52,7% жителей Украины не одобряют действия президента страны Владимира Зеленского. Об этом сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 5 июля на официальной странице организации.

Из документа следует, что 34,1% опрошенных поддерживают действия Зеленского, ещё 13,2% не определились или отказались от ответа.

Также 64% жителей Украины уверены, что дела в стране идут в неправильном направлении. Иного мнения — 20%, 16% не захотели или не смогли ответить.

Опрос проводился с 22 по 29 июня 2021 года. Всего был опрошен 2031 совершеннолетний житель подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому в Раду, в случае внеочередных выборов, могут попасть семь партий.

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