Варшава, , 15:41 — REGNUM Переизбранный председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский провел пресс-конференцию, в рамках которой назвал главную цель своей политической силы на ближайшее будущее. Об этом 5 июля сообщает Polskie Radio.

Так, Качиньский подчеркнул, что в качестве новых приоритетов в партии будут выступать стабилизация большинства в Сейме, а также разрешение всех внутренних противоречий в партии и единение всех её членов, особенно депутатов.

«Каждые выборы мы волнуемся, сохраним ли большинство в Сейме, поэтому теперь важно работать на повышение рейтинга, чтобы наш статус правящей партии был более стабильным и уверенным. Кроме того, мы сделали много ошибок, которые дали повод нашим оппонентам дестабилизировать партию, сыграть на наших противоречиях. Важно больше не допускать этого», — заявил Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский был переизбран на пост главы партии 3 июля.