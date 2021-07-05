Москва, , 15:45 — REGNUM Торжественные мероприятия в Кемерове, посвящённые 300-летию Кузбасса, пройдут 6 июля с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса», — указано в сообщении.

Российский лидер возложит цветы к монументу «Память шахтерам», посетит Кемеровское президентское кадетское училище и культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, который пока строится.

Также в графике президента — встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля Кемеровская область будет отмечать юбилей Кузбасса. Праздничные мероприятия продлятся до 10 июля.

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