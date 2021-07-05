Киев, , 15:33 — REGNUM Внешнеполитические ведомства Франции и Германии пытаются организовать встречу в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международная политика».

«Франция и Германия пытаются собрать встречу министров «нормандского формата». Я подтвердил, что я готов. Более того — я подтвердил, что я готов обсуждать не только вопросы безопасности, которые являются для нас приоритетными, но и политические вопросы, которые постоянно подчёркивает Россия», — сказал он.

Кулеба отметил, что встреча всё ещё не состоялась, а также обвинил в этом Россию.

Напомним, по словам главы МИД Украины, «нормандский формат» станет одной из тем для переговоров во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

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