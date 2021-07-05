Киев, 5 июля 2021, 15:33 — REGNUM Внешнеполитические ведомства Франции и Германии пытаются организовать встречу в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международная политика».
Кулеба отметил, что встреча всё ещё не состоялась, а также обвинил в этом Россию.
Напомним, по словам главы МИД Украины, «нормандский формат» станет одной из тем для переговоров во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.
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