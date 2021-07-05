Джакарта, , 15:22 — REGNUM Канада хочет укрепить оборонное сотрудничество с Индонезией, сообщает Sindonews.

Канада сосредоточится на продолжении сотрудничества с Индонезией в оборонном секторе.

Посол Канады в Индонезии выразил сожаление по поводу того, что жители Индонезии не смогли посетить канадский фрегат HMCS Calgary из-за ситуации с коронавирусом.

«Если бы не коронавирус, ситуация была бы совсем другой, потому что на борту корабля есть граждане Канады и Индонезии», — заявил посол Канады в Индонезии.

HMCS Calgary — фрегат класса Halifax, который принадлежит ВМС Канады. Совсем недавно корабль отправили в воды Ближнего Востока для контртеррористической миссии, в ходе которой удалось изъять крупнейшею партию героина за всю историю выполнения задания.