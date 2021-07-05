Луганск, , 15:23 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» с участием США, а также Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) могла бы дать шанс на перезапуск мирного диалога. Об этом 5 июля заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник в своем Телеграм-канале.

По мнению представителя ЛНР, конструктивного и действенного диалога, как в «нормандском», так и в Минском форматах, сегодня нет.

Также Мирошник указывает, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, и что украинские власти сводят переговоры к ничего не значащей имитации процесса.

«Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников Нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР. Т. е. с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников», — говорится в своем сообщении.

При этом представитель ЛНР отметил, что конструктивной основой такой встречи должна стать приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям «и понимание их безальтернативности на данный момент».

«Грубые попытки блокировать возможность донесения мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта, контрпродуктивны и к результатам не приводят годами. А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий», — добавляет Мирошник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР.