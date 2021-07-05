Киев, , 15:17 — REGNUM Рейтинг партии «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, за минувший месяц вырос на 3%. Об этом сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС), опубликовав 5 июля отчёт о проведённом исследовании.

Согласно опросу, в случае внеочередных выборов в Верховную раду Украины может пройти семь партий. За «Слугу народа» готовы проголосовать 20,6% тех, кто намерен участвовать и определился с кандидатом. Далее идёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16,9%. На третьем месте — «Европейская солидарность» (15%) и «Батькивщина» (14,7%).

Далее идут партии «Сила и честь» (7%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (5,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (5,1%). Остальные партии не проходят 5% барьер.

Опрос проводился с 22 по 29 июня 2021 года. Всего был опрошен 2031 совершеннолетний житель подконтрольных Украине территорий.

Напомним, Юлия Тимошенко и её партия пообещали продолжать борьбу против открытия рынка земли в стране, поскольку тот якобы нарушает 22 статьи конституции.

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