Иерусалим, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе первого телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за роль Москвы в поддержании стабильности в регионе. Об этом 5 июля сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Беннет также выразил российскому лидер благодарность за его поздравления с созданием правительства в Израиле.

Читайте также: Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля

«Лидеры обсудили ряд вопросов безопасности и политики. В то же время РФ поблагодарил президента РФ за роль, которую играет его страна в поддержании региональной стабильности, а также за помощь в вопросе о военнопленных и пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопрос российской иммиграции в Израиле. Отмечается, что Беннет придает ей большое значение «как мосту между двумя странами».

По информации Кремля, в ходе телефонного разговора также были затронуты «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах».

«Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу», — подчеркнули в администрации российского президента.

Также стороны выразили «обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем».