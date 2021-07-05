Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Семь прошедших в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу посетили в общей сложности более 132 тыс. зрителей. Об этом сообщили 5 июля в ходе пресс-конференция, посвященной завершению игр Евро-2020 в Петербурге. Самая высокая посещаемость была зафиксирована на первой игре в Петербурге, когда встречались сборные России и Бельгии: на матч пришли 26 264 зрителей.

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Напомним, стадион на Крестовском острове, согласно требованиям Роспотребнадзора, мог быть заполнен не более чем на 50% от числа имеющихся мест.

В петербургских фан-зонах Евро-2020 на Конюшенной площади и во дворце спорта «Юбилейный» побывало более 200 тысяч человек. Напомним, со 2 июля также открыта зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади. На ней можно будет посмотреть полуфиналы и финал чемпионата.

«С организационной точки зрения нам удалось всё. Мы приняли иностранных болельщиков и заполнили стадион, насколько это было возможно в данной эпидемиологической ситуации. На всех матчах на нашей арене была потрясающая атмосфера, которая объединила людей, неравнодушных к футболу из разных стран», — отметил гендиректор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

По его словам, руководители УЕФА высоко оценили уровень организации турнира в Санкт-Петербурге.

Как напоминают в оргкомитете, менее чем через год, 28 мая 2022 года, стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга примет финал Лиги чемпионов. Возможно, к тому времени антиковидные ограничения уже будут сняты.