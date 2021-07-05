Рига, , 15:09 — REGNUM В понедельник, 5 июля, прекращено вещание рижской русскоязычной радиостанции Radio PIK 100 FM. Комментируя это событие, оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) отметила на своей странице в социальной сети Facebook, что решение об отзыве лицензии на вещание принял Национальный совет по электронным СМИ.

«Русский союз Латвии» осудил это решение, так как оно ведёт к дальнейшему сужению русскоязычного информационного пространства и полностью укладывается в последовательную стратегию властей по лишению русского населения Латвии доступа к информации на родном языке.

В партии напомнили, как в стране постепенно избавляются от русских СМИ: «После принуждения «Первого Балтийского канала» к отказу от новостной службы и ликвидации телевещания государственного канала ЛТВ-7, уход из эфира «Радио ПИК» — это третья серьёзная потеря для русских Латвии СМИ на родном языке за последнее время».

Если учесть российские телеканалы, изгнанные из латвийских кабельных сетей, то за последних два года русскоязычное информационное пространство электронных СМИ уменьшилось более чем вдвое, подсчитали в РСЛ.

«Отзыв лицензии на вещание выглядит ещё одним звеном в адресном преследовании русских масс-медиа, на фоне того, что за последние годы не было закрыто ни одного латышского СМИ, хотя некоторые из них распространяют ложную информацию и используют язык ненависти», — отметили в партии.

Сообщается, что «ПИК — 100,0 FM» — это целая эпоха в истории латвийских СМИ, одна из старейших русских частных радиостанций. В последние годы ПИК для рижан оставался зачастую единственным источником информации, сохранившим историческую атмосферу рижских СМИ на переломе веков и музыкальный контент, ориентированный на вкусы этих людей.

Бюро партии «Русский союз Латвии» сообщило, что партия готова оказать помощь радиостанции в оспаривании в суде отзыва лицензии на вещание.