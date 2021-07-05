Брюссель, , 15:08 — REGNUM Новый раунд диалога Белграда и Приштины на уровне экспертов состоится 7 июля в Брюсселе. Об этом сербскому новостному агентству «Танюг» заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано.

По словам Стано, сербскую делегацию возглавит директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, делегацию Приштины — вице-премьер сепаратистского Косово Бесник Бислими, а в роли посредника от Евросоюза выступит Мирослав Лайчак.

Стано уточнил, что встреча на высшем уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти состоится, «когда время наступит».

«Если спорные темы не будут решены на уровне экспертов, будет организована новая встреча. Если договоренности будут достигнуты, они будут подтверждены во время встречи на высшем политическом уровне», — заявили агентству «Танюг» в Брюсселе.

Напомним, что ранее сербская сторона сообщила о том, что на повестке дня очередной встречи в Брюсселе окажутся следующие вопросы: судьба лиц, пропавших без вести, энергетика и формирование Сообщества сербских муниципалитетов.