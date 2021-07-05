Таллин, , 15:07 — REGNUM Существующая в Эстонии единая ставка подоходного налога в 20% уже давно не соответствует реалиям дня и не отвечает стратегическим интересам страны и ее жителей. Об этом депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом сообщила на своей странице в Интернете.

По ее мнению, плоский и одинаковый для всех подоходный налог для развитой страны вообще не подходит: он негибкий и несправедливый. Неслучайно, говорит Тоом, среди стран Евросоюза «плоский» подоходный есть, кроме Эстонии, только в Болгарии, Венгрии и Румынии.

Тоом убеждена, что надежды развивать экономику и предпринимательство за счет единого подоходного налога уже доказали свою несостоятельность: «Бизнес не попер, потому что дело не только в налогах. Дело в рабочей силе, в специалистах, в образовании, в уровне жизни, наконец. Есть страны, где налоги повыше, чем у нас, зато всё остальное получше».

Во всех странах, на которые Эстония должна и может ориентироваться, считает европарламентарий, подоходный налог — прогрессивный: «Видимо, это неспроста. Видимо, что-то есть в таком налоге, что делает его единственно приемлемым для всех без исключения лидеров мировой экономики».

Она перечислила, что именно: прогрессивный налог, если его правильно настроить, оставляет больше денег беднякам, которые скорее, чем богатые, понесут эти деньги в местный магазин. Ступенчатый подоходный налог способствует росту внутреннего спроса. И, как следствие, росту экономики.

«Я согласна с тем, что наш формально плоский, а фактически ступенчатый налог — уродство, не очень понятное людям и местами порождающее несправедливость», — заявила Яна Тоом.

Она призвала общество и политиков Эстонии к широкой дискуссии о подоходном налоге в стране, сняв с этой темы «табу», возведенное еще в начале 1990-х годов, когда к власти в стране пришли ультралиберальные экономисты.