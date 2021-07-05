Москва, , 15:07 — REGNUM Законопроект, позволяющий ввести в эксплуатацию дома в приаэродромных зонах, в частности, Иркутска, внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты, среди которых Николай Валуев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Инициатива подготовлена в целях исключения на законодательном уровне риска отказа в воде в эксплуатацию уже строящихся объектов в субъектах РФ, по которым разрешение на строительство получено после 1 декабря 2020.

«Это позволит продолжить строительство по уже полученным разрешениям на строительство и исключит риск отказа во вводе в эксплуатацию объектов, попавших в регионах в седьмую подзону приаэродромных территорий, в случае ее официального установления и сохранения в рамках первоначально утвержденных границ, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)», — отметили авторы.

Под риск отказа во вводе в эксплуатацию на территории Иркутска в настоящее время попало 38 строящихся жилых домов общей площадью 224 тыс. кв.м., по которым разрешения на строительство выданы после 1 декабря 2020 года и которые находятся на земельных участках, расположенных в седьмой подзоне приаэродромной территории, где запрещено строительство объектов жилья.

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