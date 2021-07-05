Москва, , 15:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил вопросы сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор бы проведен по инициативе израильской стороны.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе разговора стороны обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и затронули ряд тем региональной повестки дня.

Кроме того, сообщается, что глава Российского государства пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля.

«Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина намечены на 5 июля международный телефонный разговор и несколько непубличных встреч.