Ярославль, 5 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» открылся новый сценический комплекс с фестивальным парком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комплекс представляет собой сцену и зрительный зал с навесом, который вмещает до 380 зрителей.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Открытие сценического комплекса

Открытие приурочено к 200-летию поэта Николая Некрасова, которое отмечается в этом году. Новый объект — одна из самых больших летних сцен в регионе. Комплекс позволит принять традиционный Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в любую погоду, а также проводить другие культурные мероприятия.

Сценический комплекс был построен в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключённого между ПАО «Славнефть-ЯНОС» и Правительством Ярославской области. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев и директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко.

«Здесь теперь можно проводить полноценные мероприятия практически в любое время года. Это, безусловно, увеличит приток посетителей, потому что музей сможет проводить фестивали, конкурсы, концерты, творческие встречи. Это новый этап развития», — прокомментировал директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко.

Как отмечали участники церемонии открытия, комплекс будет использоваться не только музеем. Он призван стать культурной точкой притяжения всего региона. Для удобства гостей рядом располагается фестивальный парк с дорожками и удобными скамейками.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Сценический комплекс и фестивальный парк

«В череде праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Николая Алексеевича Некрасова, замечательным подарком явился фестивальный комплекс, построенный на благотворительные средства «Славнефть-ЯНОС». Мы очень признательны нашим партнёрам, ведь для музея это мощнейший импульс развития и значительный вклад в популяризацию творчества Николая Некрасова», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

«Карабиха — особенное место для русского народа. Наше предприятие расположено в шаговой доступности и не могло остаться в стороне от юбилея великого русского поэта, — отметил директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Надеюсь, что открытие этой площадки позволит привлекать сюда всё больше людей, а произведения Николая Алексеевича Некрасова и замечательная энергетика этого места помогут в воспитании наших детей и будущих поколений».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Открытие сценического комплекса

Открытие сценического комплекса с фестивальным парком сопровождалось концертом творческих коллективов Ярославской области. Первыми зрителями стали участники прошедшего в Карабихе международного научного конгресса «Некрасов в XXI веке».