В Ярославской области к юбилею Некрасова открылся сценический комплекс
Ярославль, 5 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» открылся новый сценический комплекс с фестивальным парком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комплекс представляет собой сцену и зрительный зал с навесом, который вмещает до 380 зрителей.
Открытие приурочено к 200-летию поэта Николая Некрасова, которое отмечается в этом году. Новый объект — одна из самых больших летних сцен в регионе. Комплекс позволит принять традиционный Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в любую погоду, а также проводить другие культурные мероприятия.
Сценический комплекс был построен в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключённого между ПАО «Славнефть-ЯНОС» и Правительством Ярославской области. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев и директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко.
Как отмечали участники церемонии открытия, комплекс будет использоваться не только музеем. Он призван стать культурной точкой притяжения всего региона. Для удобства гостей рядом располагается фестивальный парк с дорожками и удобными скамейками.
Открытие сценического комплекса с фестивальным парком сопровождалось концертом творческих коллективов Ярославской области. Первыми зрителями стали участники прошедшего в Карабихе международного научного конгресса «Некрасов в XXI веке».