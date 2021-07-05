Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Участники акции против пропаганды нетрадиционных отношений, протестуя возле парламента Грузии, 5 июля сняли с флагштока флаг Евросоюза. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, активисты требовали отменить гей-парад, анонсированный в столице. После того, как протестующие сняли флаг ЕС, они установили у входа парламент болнисский крест — наиболее популярный христианский символ в Грузии.

Сообщается, что в центре Тбилиси собралось большое количество противников ЛГБТ-пропаганды. В ходе протестной акции пострадали журналисты ряда СМИ. Также протестующие захватили офис некоммерческой организации «Тбилиси прайд», члены которой объявили о гей-параде.

Напомним, гей-парад в столице Грузии был анонсирован на 5 июля. На фоне протестов организаторы ЛГБТ-акции заявили, что опасаются за безопасность и отменили мероприятие.

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