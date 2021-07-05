Киев, , 15:00 — REGNUM Обвиняемого в убийстве экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару оставили в СИЗО, но снизили сумму залога. Об этом сообщило 5 июля издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы Киево-Святошинского суда Киева.

Как сообщается, суд оставил бывшего чиновника в СИЗО, решив не менять меру пресечения на круглосуточный домашний арест. При этом сумма залога, равная 14 млн гривен или почти $365 тыс., была уменьшена вдвое.

На данный момент не известно, остаётся ли Кожара в СИЖО, или уже вышел, внеся залог.

Напомним, в феврале 2020 года тело бизнесмена Сергея Старицкого с пулевым ранением головы было обнаружено в доме Кожары. Позже экс-министра задержали, предъявив подозрение в убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело экс-главы МИД Украины передали в суд