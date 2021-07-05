Таллин, 5 июля 2021, 14:51 — REGNUM В ходе предварительного и основного голосования на местных выборах в столице Эстонии будут действовать более 90 избирательных участков. Об этом городской секретарь Таллина Прийт Лелло сообщил ERR.
Отмечается, что это рекордное количество.
«Во время предыдущих выборов в органы местного самоуправления в Таллине было открыто 85 избирательных участков. Этой осенью мы планируем увеличить их число до 92», — заявил он.
Решение столичных властей Лелло аргументировал соображениями безопасности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
Местные выборы пройдут в Эстонии 17 октября 2021 года. Предварительное голосование начнется 11 октября.