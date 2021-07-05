Таллин, , 14:51 — REGNUM В ходе предварительного и основного голосования на местных выборах в столице Эстонии будут действовать более 90 избирательных участков. Об этом городской секретарь Таллина Прийт Лелло сообщил ERR.

Отмечается, что это рекордное количество.

«Во время предыдущих выборов в органы местного самоуправления в Таллине было открыто 85 избирательных участков. Этой осенью мы планируем увеличить их число до 92», — заявил он.

Решение столичных властей Лелло аргументировал соображениями безопасности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Местные выборы пройдут в Эстонии 17 октября 2021 года. Предварительное голосование начнется 11 октября.