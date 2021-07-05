Москва, , 14:51 — REGNUM Высказывания выдвинутого в качестве официального кандидата в президенты бывшего спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о якобы «аннексии» и «оккупации Печор и территорий за Нарвой» отдаляют ратификацию пограничного договора двух стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Высказывания Хенна Пыллуааса можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой в расчете на не очень грамотных избирателей в плане юриспруденции и истории. Однако трансляция подобной позиции все больше отдаляет ратификацию российско-эстонского пограндоговора», — отметил Слуцкий в ТГ-канале.

Тем самым господин Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор, подчеркнул парламентарий.

«Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 подписанием нового соглашения о госгранице», — уточнил он.

Документ до сих пор находится на рассмотрении парламентов обеих стран.

«Были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс», — напомнил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, России следует вернуть часть территории Эстонии, заявил кандидат в президенты этой республики Хенн Пыллуаас на съезде эстонской Консервативной народной партии (EKRE).

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