Москва, , 14:43 — REGNUM Ключевые вопросы политики Евросоюза решаются в Вашингтоне, и неясно, о чём в такой ситуации разговаривать с Брюсселем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 июля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков в интервью «России-1» заявил, что диалог Москвы и Брюсселя необходим, но когда «Германия, Франция пытаются задать новый камертон, они натыкаются на глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией».

» У пресс-секретаря нашего президента странная логика. Он настаивает на «необходимости» диалога Москвы и Брюсселя, причем говорит об этом после упоминания о размещении американских истребителей в странах Прибалтики, тем самым создавая двусмысленность в вопросе о том, какой диалог он имеет в виду: с НАТО или с ЕС. Диалог с НАТО начинается с диалога с США, и известный шаг на этом пути, можно сказать, был сделан недавно в Женеве.

Что же касается диалога с ЕС, то о чём может быть этот диалог в условиях, когда Европейский союз продолжает стоять на позиции требований к нашей стране и санкций против неё? Упрашивать их уйти с этой позиции в настоящее время бесполезно, ибо она навязана Европейскому союзу Вашингтоном.