Липецк, , 14:42 — REGNUM Бывший член Совета Федерации и губернатор Липецкой области Олег Королёв обвиняется в административных правонарушениях, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.

В два суда Липецка поступили три материала об административных нарушениях по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая автомобиль Королёва засняли в Липецке едущим со спущенными колёсами. По словам очевидцев, он сбил несколько дорожных знаков и чуть не выехал на встречную полосу. Видеозаписи распространились по соцсетям, комментаторы предполагали, что за рулём сенатор находился в нетрезвом состоянии. Сам он на следующий день заявил, что во время поездки почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, но «не совершал аварии».

Членство Королёва в «Единой России» приостановили из-за этого случая на время разбирательства. 23 июня он сложил с себя полномочия члена Совета Федерации по собственному желанию. Новым сенатором от Липецкой области 30 июня стал бывший заместитель губернатора Дмитрий Аверов.

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