Москва, , 14:42 — REGNUM Законопроект, регулирующий механизм индексации взысканных судом денежных сумм, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда.

Инстанция предписала внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

До внесения в действующее правовое регулирование изменений судам в случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены договором, надлежит использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен.

Поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма, который позволяет полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, законопроектом также предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда (или если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде — с момента, когда такая выплата должна была быть произведена) на день его исполнения.

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