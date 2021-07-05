В Ярославле бизнес жалуется на муниципальное предприятие в приёмную Путина
Ярославль, 5 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели обратились в приёмную Владимира Путина в Ярославской области с жалобой на действия АО «ПАТП-1», акции которого принадлежат мэрии Ярославля. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Руководство ООО «Спецтранс» и ООО «СпецАвто» заявляет, что подконтрольное мэрии предприятие не платит деньги за эвакуацию автомобилей. «Спецтранс» и «СпецАвто» выиграли в 2020 году аукцион на право эвакуации в Ярославле и Ярославском районе. Аукцион на хранение эвакуированных машин выиграло АО «ПАТП-1».
Согласно закону деньги за эвакуацию с владельцев машин собирает фирма, которая хранит задержанные транспортные средства. Часть средств она должна оставить себе за хранение, а часть перечислить фирме, которая занимается эвакуацией.
По словам предпринимателя, «ПАТП-1» настаивает на заключении так называемого «агентского договора» с комиссией в 20% за то, что предприятие собирает деньги с владельцев машин. Предприниматели говорят, что этот сбор плата не заложен в утверждённый тариф.
Как пишет Носов в своём обращении в приемную президента, его «выдавливают с рынка услуг».
Фирмы обратились в арбитражный суд с исками о взыскании денег, но боятся, что когда это удастся сделать, бизнес уже будет разрушен.