Ярославль, 5 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели обратились в приёмную Владимира Путина в Ярославской области с жалобой на действия АО «ПАТП-1», акции которого принадлежат мэрии Ярославля. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

УГИБДД по ЯО Эвакуация

Руководство ООО «Спецтранс» и ООО «СпецАвто» заявляет, что подконтрольное мэрии предприятие не платит деньги за эвакуацию автомобилей. «Спецтранс» и «СпецАвто» выиграли в 2020 году аукцион на право эвакуации в Ярославле и Ярославском районе. Аукцион на хранение эвакуированных машин выиграло АО «ПАТП-1».

Согласно закону деньги за эвакуацию с владельцев машин собирает фирма, которая хранит задержанные транспортные средства. Часть средств она должна оставить себе за хранение, а часть перечислить фирме, которая занимается эвакуацией.

«Начиная с января 2021 года, «ПАТП-1» нам не оплачивает услуги, которые мы оказываем по перемещению задержанных транспортных средств. Они получают их с владельцев задержанных транспортных средств и нам эти деньги не переводят. У нас уже накопились суммы по одной организации порядка трёх миллионов на сегодняшний день и по другой организации больше миллиона это ещё за прошлый год», — рассказал директор ООО «Спецтранс» Алексей Носов.

По словам предпринимателя, «ПАТП-1» настаивает на заключении так называемого «агентского договора» с комиссией в 20% за то, что предприятие собирает деньги с владельцев машин. Предприниматели говорят, что этот сбор плата не заложен в утверждённый тариф.

«По сути это грабительский договор. У нас рентабельность, заложенная департаментом регулирования тарифов, составляет 15%. Если мы принимаем эти условия, мы работаем себе в убыток. На сегодняшний день мы на грани банкротства уже, потому что уже зарплату нечем платить и бензин не на что покупать», — рассказал Алексей Носов.

Как пишет Носов в своём обращении в приемную президента, его «выдавливают с рынка услуг».

«Жалобы в ФАС и Прокуратуру Ярославской области остались без внимания. Мы вынуждены взыскивать свои деньги через суды, которые длятся месяцами. В то время, как Президент дал поручение поддерживать малый бизнес, муниципальное предприятие фактически доводит нас до банкротства. А ведь за нами стоят трудовые коллективы. Просим разобраться в данной ситуации», — говорится в обращении компаний в приёмную президента.

Фирмы обратились в арбитражный суд с исками о взыскании денег, но боятся, что когда это удастся сделать, бизнес уже будет разрушен.