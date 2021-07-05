Москва, , 14:38 — REGNUM Восстановлению отношений между Россией и Черногорией может способствовать укрепление экономического сотрудничества, заявил председатель парламентского комитета по безопасности и обороне республики Милан Кнежевич.

«Нужно работать над тем, чтобы возобновились авиаперелеты между Москвой и Черногорией. Очень важно, жизненно необходимо, практически, чтобы разрешился вопрос импорта продукции Черногории, в том числе черногорских вин», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Черногория долгое время была одной из самых интересных для российских туристов направлений, также многие покупали в республике недвижимость.

«Но эта ситуация стала ухудшаться после вступления Черногории в НАТО и введения санкций со стороны Черногории», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр этой страны Здравко Кривокапич заявил, что власти Черногории не требуют ничего, кроме понимания России и того, что у страны такие же или похожие отношения с другими членами Европейского Союза.

По его словам, момент, который так или иначе нарушил отношения, — это определение внешней политики Черногории, которое произошло в 2016 году, когда Черногория решила стать членом НАТО.

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