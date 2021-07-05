Берлин, 5 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки нового купе BMW 2-Series без камуфляжа. Изображения размещены на портале Bimmerpost.

Bimmerpost BMW 2-Series

Стоит отметить, что дебют новинки запланирован на 8 июля текущего года. Однако уже сейчас появились первые изображения модели без камуфляжа, а также обнародована некоторая информация о машине.

BMW 2-Series оснастят необычными треугольными воздухозаборниками, которые находятся в переднем бампере, оригинальной оптикой и небольшой радиаторной решеткой.

Силовая линейка модели, по предварительным данным, будет состоять из трёх-, четырёх‑ и шестицилиндровых двигателей. Начальная версия автомобиля, предназначенная для североамериканского рынка, будет оснащаться четырехцилиндровым мотором объемом 2,0 л мощностью 254 л. с.

Максимальная версия M240i xDrive будет идти с рядной турбированной «шестёркой», мощность которой будет составлять от 374 до 382 л. с. В качестве трансмиссии у этой версии будет восьмискоростная АКПП.

Ранее были обнародованы шпионские снимки интерьера нового BMW 7-Series 2023 модельного года.

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