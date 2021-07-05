Москва, , 14:37 — REGNUM В статье Владимира Путина об Украине хотелось бы получить ясный ответ на вопрос, являются ли, по мнению президента, украинцы самостоятельным народом или мы с ними один и тот же народ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 июля.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статья Путина об Украине, вероятно, будет опубликована «скоро». «Президент Путин пишет о том, что представляется для него жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего», — отметил Песков.

« Прочитать статью Владимира Путина об Украине мне будет интересно. Я, естественно, внимательно слежу за публичными рассуждениями президента на эту тему. Мне хотелось бы получить в этой статье ясный ответ на вопрос, являются ли украинцы самостоятельным народом или мы с ними один и тот же народ.

Я, например, считаю, что русские и украинцы — это разные народы, хотя они и принадлежат к одному этническому корню. Президент же говорит на этот счёт по-разному. Вот недавно в ходе «Прямой линии» он сказал, что «украинцы и русские — это вообще один народ», но одновременно добавил, что разделение на великороссов, белороссов и малороссов существовало давно.

И как быть с двумя различными языками — русским и украинским? Или это тоже один язык? И почему, если русские и украинцы — один народ, президент Владимир Путин называет Виктора Медведчука украинским националистом? Почему не русским националистом?

Если же украинцы и русские — это две разные этнические общности, причём у каждой есть свои националисты, то почему украинский народ в отличие от русского народа не имел в XX веке права на самостоятельность, на свою государственность? А если наши народы равноправны, то в чём суть критики президентом Путиным политики ВКП (б), которая хотя бы сохраняла наши народы в рамках единой политико-культурной нации, называвшейся советским народом, и в рамках единой страны?

Кстати говоря, автономизация Украины началась ещё весной 1917 года при временном правительстве и движущими силами этого процесса были вовсе не коммунисты — почему же вину за появление самостоятельной Украины возлагают сегодня на большевиков?