Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон считает «уместным» провести в Швеции внеочередные парламентские выборы в Риксдаг. Об этом политик заявил 5 июля в эфире телеканала SVT.

«Я думаю, что это уместно попробовать сделать в этой новой ситуации, многое произошло с момента последних парламентских выборов», — заявил Окессон в студии SVT.

Политик также прокомментировал возможное избрание лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции.

«Есть много признаков того, что и «Центристы», и «Левые» готовы поддержать Стефана Лёвена. Но потом же никто из них не захочет проголосовать за бюджет Стефана Лёвена, если им не разрешат участвовать в переговорах, и это действительно ключевой вопрос», — подчеркнул Окессон.

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