Киев, , 15:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы безопасности и торговли. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международная политика».

«Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о «нормандском формате», о «Северном потоке-2», о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину», — рассказал чиновник.

Кулеба отметил, что Меркель — уходящий политик, поэтому Украине следует дождаться смены власти власти в ФРГ, частности формирования новой коалиции в бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины рассказал, как встречался с представителями ведущих немецких партий, чтобы «заложить им на уровень подсознание» важность украинской повестки.

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