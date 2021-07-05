Москва, , 14:35 — REGNUM Украина продолжает играться странным инструментом, который сама же и придумала, считает заслуженный юрист России, российский общественный деятель Иван Соловьев. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 5 июля, комментируя решение властей Украины о включении комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности.

«Смысл этого списка понятен — вот люди, которые являются нашими врагами. Ничего, что они, по большей части, люди творческие или, в крайнем случае, журналисты. Пусть весь украинский народ знает, что эти 204 человека (некоторые из которых, кстати, уже ушли из жизни, но все равно продолжают пугать действующую украинскую власть), никогда не въедут на территорию Незалежной, а их книги, фильмы, спектакли и песни — запрещены», — отметил эксперт.

Он напомнил, что любой запрет вызывает ответный повышенный интерес, поэтому совершенно определено можно говорить о том, что деятельность россиян из этого чёрного списка точно будет вызывать повышенный интерес у граждан Украины.

«Сами фигуранты списка, насколько я знаю, спокойно относятся к этому факту. Это такой своеобразный знак качества, международное признание полезности твоей деятельности. Лично я, как человек, чья фамилия есть в этом перечне, именно так это и расцениваю. Если бандеровский режим записал тебя во враги, значит, ты на правильном пути. И это совсем не значит, что простые украинцы плохо к нам относятся. Уверен, что настанет время, когда границы государственные и нравственные снова будут открыты. Ибо никогда не говори никогда», — добавил Соловьев.