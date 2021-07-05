Кострома, , 14:43 — REGNUM Кандидатом от партии «Яблоко» по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Александр Лазутин. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Александр Лазутин © Наталья Диева

Лазутин — генеральный директор аграрного предприятия «Шунга», обладатель звания «Заслуженный фермер России». Кандидат избирался депутатом Костромской областной думы, участвовал в выборах губернатора Костромской области. Руководит костромским отделением партии с 2016 года.

Партийный список региональной группы, объединивший Костромскую и Ивановскую области возглавил председатель ивановского регионального отделения партии Андрей Автонеев. Места после него заняли члены советов отделений — Максим Морозов (Кострома), Иван Кирсанов (Иваново) и Элеонора Камалова (Иваново).

На прошлых выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году одномандатником от костромского «Яблока» шёл предприниматель и изобретатель Владимир Михайлов. Он же участвует в выборах в Госдуму 2021 года, но в качестве самовыдвиженца.

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