Кострома, 5 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Кандидатом от партии «Яблоко» по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Александр Лазутин. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Наталья Диева
Александр Лазутин

Лазутин генеральный директор аграрного предприятия «Шунга», обладатель звания «Заслуженный фермер России». Кандидат избирался депутатом Костромской областной думы, участвовал в выборах губернатора Костромской области. Руководит костромским отделением партии с 2016 года.

Партийный список региональной группы, объединивший Костромскую и Ивановскую области возглавил председатель ивановского регионального отделения партии Андрей Автонеев. Места после него заняли члены советов отделений — Максим Морозов (Кострома), Иван Кирсанов (Иваново) и ЭлеонораКамалова (Иваново).

На прошлых выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году одномандатником от костромского «Яблока» шёл предприниматель и изобретатель Владимир Михайлов. Он же участвует в выборах в Госдуму 2021 года, но в качестве самовыдвиженца.