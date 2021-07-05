Сеул, , 14:37 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с помощниками призвал членов администрации и правительства страны сохранять нейтралитет в условиях, когда политические партии фактически начали президентскую предвыборную кампанию. Об этом 5 июля сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации президента Пак Кён Ми.

Глава государства призвал власти страны не вмешиваться в предвыборную гонку. Он посоветовал им сконцентрироваться на других ключевых вопросах, таких как борьба с пандемией коронавируса и улучшение условий жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи сообщил о том, что страна переживает очередной «критический момент», а также напомнил о росте заболеваемости, в частности, в столичном регионе.

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