Оренбург, , 14:28 — REGNUM Корпорацию развития Оренбуржья возглавил Никита Хилимончик. До назначения он являлся заместителем гендиректора АО «Корпорация развития Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Никита Хилимончик Orenburg-gov.ru

Напомним, пост главы корпорации стало вакантным после того, как Игнат Петухов перешел на работу в правительство региона. С 28 июня 2021 года он трудоустроен на должность вице-губернатора по экономической политике.

Добавим, Никита Хилимончик родился 4 августа 1995 года в Новосибирске. С отличием окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2021 году получил диплом программы «Мастер государственного управления для руководителей» на базе Высшей школы государственного управления.

Имеет опыт работы в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, а также руководителя юридической службы в АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» в Татарии. Был включен в кадровый резерв президента Татарии.

В октябре 2019 года Никита Хилимончик победил в кадровом региональном конкурсе Оренбургской области «Команда Оренбуржья» и стал заместителем генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области». Курировал работу по созданию Особой экономической зоны, развитию государственного частного партнерства на территории региона, а также поиск механизмов привлечения федерального финансирования на развитие инфраструктуры.

В сентябре 2020 года одержал победу в конкурсе «Лидеры России».

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