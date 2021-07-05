Киев, , 14:29 — REGNUM Официальный Киев ожидает согласования даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международные отношения».

«Ещё даты неизвестны. Нами был предложен конец июля, но мы не получили ещё конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждём подтверждения даты уже в скором времени, и американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита», — сказал он.

Кулеба добавил, что во время встречи Зеленского с президентом США Джозефом Байденом будет обсуждаться вопрос безопасности — вопрос Крыма, ситуация в Донбассе, а также вопрос «нормандского» урегулирования конфликта в регионе.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят украинские реформы, развитие торговли и привлечение американских инвестиций в экономику Украины.

Согласно плану, Байден и Зеленский встретятся с представителями МВФ и американского бизнеса.

«Это не просто визит к президенту Байдену. Это визит в Америку в широком смысле», — подытожил украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно контрабанды оружия и закрытия границы с Украиной.

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