Киев, 5 июля 2021, 14:29 — REGNUM Официальный Киев ожидает согласования даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международные отношения».
Кулеба добавил, что во время встречи Зеленского с президентом США Джозефом Байденом будет обсуждаться вопрос безопасности — вопрос Крыма, ситуация в Донбассе, а также вопрос «нормандского» урегулирования конфликта в регионе.
Кроме того, лидеры двух стран обсудят украинские реформы, развитие торговли и привлечение американских инвестиций в экономику Украины.
Согласно плану, Байден и Зеленский встретятся с представителями МВФ и американского бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно контрабанды оружия и закрытия границы с Украиной.
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