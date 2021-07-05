Тюмень, , 14:23 — REGNUM В Тюмень для разбирательства в ситуации, сложившейся с тарифами по жилищно-коммунальным услугам, прибыл заместитель министра строительства и ЖКХ России, главный государственный жилищный инспектор Максим Егоров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, новосёлы из посёлка Демьянка Уватского района Тюменской области пожаловались 30 июня на прямой линии президенту России Владимиру Путину на платёжки за ЖКУ, в которых были указаны суммы 40 — 70 тыс. рублей. По итогам проверки Госжилинспекции совместно с прокуратурой Уватского района ресурсоснабжающей компании «СУЭНКО» внесено представление в целях выполнения перерасчёта за коммунальные услуги с учётом даты возникновения у всех жителей многоквартирного дома права собственности на квартиры. Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

В течение недели представители ресурсоснабжающей организации приедут в посёлок и объяснят каждому гражданину, как идёт начисление платежей, как осуществляется перерасчёт, отметил Максим Егоров. Органы соцзащиты должны объяснить новосёлам из Демьянки порядок начисления субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Нужно быть более открытыми к гражданам, чтобы не было таких ситуаций», — цитирует Максима Егорова газета «Тюменская область сегодня».

Вместе с тем остаётся вопрос с линейкой тарифов. По словам замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, экономически обоснованный тариф оказывается выше для новых домов, которые вводятся в эксплуатацию.

«Это вызывает обеспокоенность. Люди должны платить по одинаковому тарифу. Как этого добиться — искусство законотворческой работы. Мы на региональном уровне взяли в работу этот вопрос, на федеральном уровне коллеги понимают эту задачу», — подытожил Вячеслав Вахрин.