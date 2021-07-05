Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге запретил к распространению в России очередное аниме. Как ранее запрещённые аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль», японский мультипликационный сериал «Акира» признан опасным для просмотра детьми на территории России. Об этом 5 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Решение о запрете к показу на территории страны аниме «Акира», посвящённого банде байкеров-подростков во главе с лихачом Канэдой, который стал обладателем силы, способной полностью разрушить Нью-Токио, принял Фрунзенский районный суд Петербурга.

«Информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. Суд требования административного истца удовлетворил», — рассказали в ОПС.

Добавим, что районный суд этим же решением запретил показывать на данном сайте ссылки на ранее запрещенные российскими судами аниме.

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Напомним, ранее районные суды Петербурга по административным искам прокуроров признали запрещенными к распространению на территории страны аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и многие другие.